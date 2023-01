Darum fordern wir ein pelzfreies Europa!

In Europa gibt es noch über 1.500 aktive Pelzfarmen, in denen rund elf Millionen Tiere nur zur Gewinnung des fragwürdigen Rohstoffs gehalten werden. Obwohl die Pelzproduktion schon in 14 EU-Ländern ausläuft oder bereits verboten ist, müssen Nerze, Füchse, Marderhunde und Chinchillas in beispielsweise Portugal, Spanien oder Polen noch ein trauriges Dasein in engen Käfigen fristen. Mit grausamen Methoden werden die Tiere getötet, eine Überwachung oder Kontrolle, ob gesetzliche Regelungen eingehalten werden, finden kaum bis gar nicht statt.