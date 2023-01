Steirischer Bauernbundball heuer wieder in Graz

Die Freude nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause ist groß: Der steirische Bauernbundball geht heuer wieder in der Grazer Stadthalle über die Bühne! 16.000 Besucher in Dirndl und Lederhosen werden heuer am 17. Februar beim wohl größten Ball Europas erwartet. Bei der 72. Auflage stehen Schaf und Ziege im Zentrum.