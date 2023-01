Partygänger entdeckten früh am Morgen Balkonbrand

„Die Personen, die am Montag gerade auf dem Weg zu einer Geburtstagsparty waren, sahen in der Dunkelheit kurz vor fünf Uhr den Feuerschein und alarmierten die Feuerwehr“, berichtet Walter Egger vom Bezirksfeuerwehrkommando Spittal. „Bei dem Einfamilienhaus in der Badsiedlung in Sachsenburg war am Balkon ein Brand ausgebrochen, der sich über die Fassade auf den Dachstuhl ausgebreitet hatte.“