Schöpf-Klub Vancouver lockt besten WAC-Stürmer

Coach Robin Dutt beruhigt

Verliert WAC also womöglich seinen Top-Bomber mit sieben Bundesliga-Toren? Coach Robin Dutt beruhigt sofort: „Nein. Bei uns ist kein Angebot eingelangt, es liegt rein gar nichts vor.“ Heißt also, Baribo wird am heutigen Montag-Nachmittag beim Trainingsauftakt der „Wölfe“ vor der Lavanttal-Arena mitwirken? „Ja, natürlich. Er ist ganz normal dabei.“