Nächste Brasilien-Teamlegende stirbt an Krebs!

Kurz nach dem Ableben von Pelé trauert Brasiliens Fußball erneut um eine Legende: Denn der frühere Nationalspieler Roberto Dinamite ist tot! Er sei im Alter von 68 Jahren an Krebs gestorben, teilte sein früherer Verein Vasco da Gama am Sonntag mit. „Roberto war Vasco und Vasco war Roberto“, hieß es vom Verein. Für die brasilianische Nationalmannschaft absolvierte er 56 Spiele, erzielte 25 Tore und nahm an den Weltmeisterschaften 1978 und 1982 teil …