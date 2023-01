Holz und Leder als Lieblingswerkstoffe

Holz hat der Golser schon geliebt, als er noch ein Kind war. „Mein Vater hat sich immer beschwert, wenn ich in der Werkstatt Mist gemacht habe“, lacht der Hobbytischler. Das hat ihn allerdings nie davon abgehalten seinem Hobby nachzugehen. Auch Western sind sein Steckenpferd und so machte er schon vor einiger Zeit einen Bogenbaukurs in einer Westernstadt in Deutschland. Nicht verwunderlich also, dass in einer seiner Werkstätten etliche selbst gebaute Bögen ihr Zuhause haben.