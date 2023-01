Eisenstadt: Lieber reparieren als neu investieren

50 Prozent der Kosten werden rückerstattet

So funktioniert’s: Wer den Hauptwohnsitz in Eisenstadt und daheim ein kaputtes Elektrogerät wie Föhn, Mixer, Computer, Kühlschrank oder Waschmaschine hat, kann einen Schaden pro Jahr bei einem Reparaturdienstleister in der Freistadt beheben lassen. Dann werden 50 Prozent der Kosten, maximal 100 Euro, rückerstattet.