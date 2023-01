Doppelt so viel Skispaß, aber zum halben Preis

Österreichs Top-Sportler stammen vom Hochkar

Skirennläufer wie Thomas Sykora, Kathrin Zettel oder Katharina Gallhuber machten schon von klein auf die Pisten am Hochkar unsicher. Außerdem seien viele Ost-Österreicher eng mit dem Skigebiet verbunden, weil sie genau hier Skifahren gelernt haben, so Michael Duscher, Geschäftsführer der NÖ Werbung. Besonders wichtig sei, dass Wintersport im Land für Familien leistbar bleibe, ergänzt Tourismuslandesrat Jochen Danninger. In den heimischen Skigebieten seien die Liftkarten um rund 20% günstiger als in Restösterreich. Beim „Krone“-Skitag kann dann nochmals ordentlich gespart werden.