Lebensfroh das neue Jahr beginnen

„Das Edelweiß ist das Zeichen des Optimismus“, sagt Elisabeth Neumayr aus dem Pinzgau und deutet auf ihre Brosche in Form der typisch österreichischen Pflanze. Gemeinsam mit ihrem Jägerkollegen kommt sie auch in diesem Jahr wieder zum Dreikönigs-Konzert in die Landeshauptstadt. Auch wenn das Edelweiß vorwiegend als Symbol der Tapferkeit, des Mutes und der Liebe gesehen wird, scheint die Betrachtungsweise Neumayers passend für das diesjährige Dreikönigs-Konzert. Denn dieses stand 2023 unter dem positiven Motto: Feiert das Leben. Es ist lebenswert.