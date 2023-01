2023 bringt mehr Sozialarbeiter in die Schulen

Ob Mobbing, Gewalt, Streit mit den Eltern oder Schulschwänzen – zurzeit sind 39 Sozialarbeiter in den Salzburger Pflichtschulen beschäftigt und kümmern sich um die Probleme der Kinder und Jugendlichen. Das Land will nun in den Ausbau der Sozialarbeitsstellen an den Bildungseinrichtungen investieren und plant für das Jahr 2023 sechs weitere Vollzeitstellen.