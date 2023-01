Präsident Ceferin einziger Kandidat bei UEFA-Wahl

Der 55-jährige Amtsinhaber aus Slowenien führt den Verband seit September 2016 und ist beim UEFA-Kongress am 5. April in Lissabon der einzige Kandidat. Das steht nach dem Bewerbungsschluss am 5. Jänner fest. Schon 2019 war der Nachfolger von Michel Platini ohne Gegenkandidat wiedergewählt worden.