Geheimnis um langlebigen Beton der Römer gelüftet

Wenn durch einen Riss Wasser in den Beton eindringt, laufen chemische Prozesse ab, die das Material stärken und entstandene Risse wieder füllen, berichteten Materialwissenschaftler am Freitag im Fachblatt „Material Science“. Die Forscher haben für die Studie Proben einer 2000 Jahre alten römischen Betonmauer in Priverno genommen und mit speziellen Röntgengeräten untersucht. Die Analysen belegten, dass die Römer Beton heiß angemischt hatten und sogenannten Branntkalk einsetzten. Dadurch entstanden im Beton Kalkklumpen mit großer Oberfläche.