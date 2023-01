Unterwegs mit Königen aus Tirol und der Ukraine

Kinder aus Tirol, die in Kenia Bildung ermöglichen

Mehr als 10.000 tun das jedes Jahr in Tirol, 85.000 in ganz Österreich. Kinder und Jugendliche, die mit ihrem Einsatz die Welt ein bisschen besser machen. Die Straßenkindern in Kenia Bildung ermöglichen, Indigene im Regenwald Brasiliens und Bauernfamilien in Indien unterstützen. Trotz Corona-Einschränkungen kamen im Vorjahr alleine in der Diözese Innsbruck 1,3 Millionen Euro an Spenden zusammen. 500 Projekte werden damit mitfinanziert.