Nächstes Skigebiet wegen Schneemangel zugesperrt

Weiterhin deutlich zu mild

„Es ist also weiterhin deutlich zu mild, außerdem bleibt es über das Wochenende weitgehend niederschlagsfrei. Eine längere Winterphase zeichnet sich auch in der kommenden Woche nicht ab“, so der Wetterexperte. Das hat auch Auswirkungen auf das Skifahren: Mittlerweile mussten die Skigebiete Sternstein, Kirchschlag, Hansberg und auch der Hochficht wetterbedingt schließen. Am Kasberg gab es am Donnerstag wegen starken Windes keinen Betrieb.