Warnung vor noch mehr Kinderarmut bei Sozialhilfe

„Die Zahlen der Statistik Austria zeigen, dass Kinder und Jugendliche sowie Frauen die größten Personengruppen sind, die auf Leistungen der Sozialhilfe angewiesen sind. In Oberösterreich sind aber nicht alle Kinder gleich viel wert, denn je mehr Kinder in einem Haushalt leben, desto weniger Geld ist (pro Kopf, Anm.) fürs tägliche Leben verfügbar“, sagt SPÖ-Politikerin Engleitner-Neu. Und sie befürchtet daher: „Gerade in Zeiten der Teuerung treibt das vor allem Frauen und ihre Kinder in die Armut!“