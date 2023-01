Austria: Nun gibt’s noch die „Baustelle Präsident“

Einer, dessen Name auch immer wieder fällt, ist bereits seit Jahren für die Austria im Hintergrund sehr aktiv: Kurt Gollowitzer, Chef der Wien Holding. Der Burgenländer sitzt für Violett im AG-Aufsichtsrat, war 2021 maßgeblich an der Bestellung von Schmid beteiligt, gilt als Erzvioletter mit guten Beziehungen in die Politik und die Wirtschaft. Sein Herz schlägt seit jeher für die Austria - und, um es mit den Worten von Legende Andi Ogris zu sagen: „Sein Blut ist Violett.“ So einen wie ihn könnte die Austria in ihrer derzeitigen Lage sehr gut gebrauchen - wenn Hensel seinen Platz räumt.