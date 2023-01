Zigarettenpreise steigen dieses Jahr stärker an

Rund 11,7 Milliarden „Tschick“ kauften österreichische Raucher 2022 in den heimischen Trafiken. Das ist etwa so viel wie vor der Krise, so der Tabakhersteller JTI (Austria Tabak). Ein Packerl kostet im Schnitt 5,50 Euro. Doch heuer wird der Druck, Preise zu erhöhen, für die Hersteller zunehmen, was Zigaretten noch stärker als in den letzten Jahren verteuern könnte. Die Energie und der Transport sind massiv teurer geworden. Einige Kostensteigerungen (etwa bei Rohstoffen) werden erst verzögert heuer weitergegeben. Sowohl die Energiekosten, als auch Preise für Papier, Tabak usw. sind 2022 stark gestiegen. Produzenten hatten aber teils noch große Mengen auf Lager, nun kaufen sie deutlich teurer nach.