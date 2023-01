Hahnenkamm-Rennen: Ihr Streifzug nach Kitzbühel

Das große Highlight des Weltcup-Kalenders steht wieder an: Bei den Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel messen sich im Jänner die weltbesten Skifahrer auf der berühmten Streif und am Ganslernhang. Dieses Mal steht die 83. Ausgabe an. Wir verlosen 30 „Krone“ Fan-Pakete für zwei Personen!