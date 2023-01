Giftige Substanzen aus Reifenabrieb im Salat

Autoreifen sind eine bedeutende Mikroplastik-Quelle. Das Ausmaß der Reifenpartikel-Emissionen sei nach wie vor schlecht quantifiziert, so die Wissenschaftler um den Umweltgeowissenschaftler Thilo Hofmann vom Zentrum für Mikrobiologie und Umweltsystemwissenschaft der Universität Wien in ihrer Arbeit, die im Fachjournal „Environmental Science & Technology“ publiziert wurde. Jährlich werde etwa ein Kilogramm der Reifenpartikel pro Einwohner mit dem Wind in die Umwelt geweht und vom Regen in Flüsse und Abwässer geschwemmt. So können die Reifenpartikel auf Ackerböden gelangen. Das passiert auch durch Klärschlamm, der in der Landwirtschaft als Düngemittel eingesetzt wird.