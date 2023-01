US-Städte gefährlicher als Afghanistan-Einsatz

Chicago und Philadelphia besonders gefährliche US-Städte

Für die Studie wurde eine Personengruppe von 129.826 jungen Männern mit Wohnsitz in den zehn Prozent der von Gewaltkriminalität am ärgsten betroffenen US-Städte Chicago, Philadelphia, Los Angeles und New York identifiziert. Unter ihnen kam es 2020/2021 zu 470 Morden und 1684 Schussverletzungen. Die Konsequenz, so die Wissenschafter: „Erwachsene junge Männer, die in dem von Gewalt am meisten betroffenen Bezirk (Postleitzahl; Anm.) in Chicago wohnten, hatten ein um das 3,23-Fache höheres Risiko, tödliches Opfer durch einen Angriff mit einer Feuerwaffe zu werden als bei einem Einsatz in Afghanistan (...).“ In Philadelphias am meisten von Gewalt heimgesuchten Adressen war das Risiko mit dem Faktor 1,91 noch immer fast doppelt so hoch als am Hindukusch. Die Vergleichszahlen aus Afghanistan stammten aus den Jahren 2001 bis 2014, vom Irakkrieg aus den Jahren 2003 bis 2014.