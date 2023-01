2023: Drei Landtagswahlen++Drama um NFL-Profi

Heuer werden drei Landtagswahlen das heimische Politgeschehen mitbestimmen. Niederösterreich, Kärnten und Salzburg wählen, besonders in St. Pölten dürfte es Ende Jänner spannend werden. Und: Schlimme Szenen in der NFL: Buffalo-Bills-Safety Damar Hamlin kollabierte am Montag nach einem Zusammenstoß auf dem Feld. Der US-Amerikaner musste minutenlang behandelt und sogar reanimiert werden. Das sind unter anderem die Themen heute bei den Krone-News am Dienstag, den 03.Jänner, mit Stefana Madjarov.