Ältestes Gasthaus in Krems sucht Nachfolger

Schon vor zwei Jahren hätte er sich in die wohlverdiente Alterspension verabschieden können – doch die Liebe zum Gasthaus war größer. Und auch die Lockdowns in den vergangenen drei Jahren ließen ihn und seine Frau nicht aufgeben. „Wer am Boden liegt, kann auch wieder aufstehen!“, so Datler. Corona habe ihnen nicht geschadet. Sie haben weitergemacht – ohne Ausreden oder Jammern. „Das ist auch unseren tüchtigen, verlässlichen und langjährigen Mitarbeitern zu verdanken, mit denen wir auch schwierige Zeiten meisterten“, so Datler.