So oft hob der ÖAMTC letztes Jahr ab

Christophorus 11 Klagenfurt

Für die schnelle Hilfe aus der Luft wurde der Notarzthubschrauber Christophorus 11 ganze 1.215-mal angefordert. Diese hohe Zahl zeigt nämlich, dass es in erster Linie darum geht, hoch qualifizierte Notärzte und Flugretter sowie modernste Technik so rasch wie möglich an den Notfallort zu bringen, um eine umfassende Versorgung der Patientinnen zu leisten und diese anschließend ins nächstgelegene Krankenhaus zu fliegen.