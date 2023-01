Kärntner Wissen ist rund um den Globus gefragt

Gailtalerin forscht an Bekämpfung von seltenen Krankheiten

Die Hermagorerin Simone Lauchart, die vor zehn Jahren nach Boston (USA) ausgewandert ist, forscht dort etwa für die AstraZeneca-Tochter Alexion. Ihr Spezialgebiet ist die Bekämpfung seltener Krankheiten. Von denen sind offiziell 11.877 registriert – bei nur 350 Therapien. Noch viel zu tun also für die Gailtalerin, die eigentlich ganz gerne wieder heimkehren würde. „Aber entsprechende Einrichtungen gibt es bei uns nicht und Boston ist nun mal das Mekka für solche Forschungen“, so Lauchart.