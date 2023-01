Daniela Alfinito: „Pflegerin ist mein Traumberuf“

Das ist der große Vorteil. Der Nachteil ist, dass man nur sehr schwer aus solchen Schatten rauswächst.

Man muss wirklich eigenständig werden und manchmal geht das nur mit dem Ellenbogen. Aber jeder findet seinen Weg. Karl-Heinz hatte einst einen Speichelstein in der Ohrspeicheldrüse und musste in Wien seinen Auftritt absagen. Damals sprang ich für ihn ein. Ich hatte eigentlich einen Auftritt im Elsass, der abgesagt wurde. So fuhr ich dann mit und bin als Daniela Alfinito bei den Amigos eingesprungen. Die Menschen haben meinen Vater und mich wirklich gefeiert, es war so ein toller Erfolg. Ich war so unglaublich aufgeregt, aber alles ging gut. Ich habe dann in Budapest eine Flusskreuzfahrt mitgemacht, wo so viele Menschen dabei waren, die mich in Wien sahen und deshalb auf der Kreuzfahrt waren. Das zu hören und so etwas Positives zu spüren, das war einfach toll.