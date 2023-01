Silvester-Alternative: Erste Spuren im neuen Jahr

Am Silvesterabend gehen kurz nach 22 Uhr die Lichter aus. Das Wagnis wird am Neujahrsmorgen belohnt, allen Strapazen zum Trotz. Um 5.15 Uhr geht es raus aus den Federn, eine gute halbe Stunde später beginnt das Tourenski-Abenteuer 1100 Höhenmeter rauf auf einen 2600er im Salzburger Land. In völliger Dunkelheit unter dem Sternenhimmel, ausgestattet nur mit einer LED-Lampe, zwei Litern Wasser. Im Lichtkegel der Stirnlampe hat der Aufstieg etwas Meditatives.