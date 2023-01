Erstes Perückenstudio eröffnet in Eisenstadt

Bei Klee gibt es Perücken für Damen, Herren und Kinder. Produziert werden sie in Fernost. Die meisten sind aus einer speziellen Kunstfaser, denn diese formt sich nach dem Waschen wieder so hin, wie sie davor gewesen ist. Los gehts am 11.1. um 17 Uhr in der Rusterstraße 85/Top 0.06.