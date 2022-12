Mann kam mit Handgranatenteilen zur Polizei

Ein Mann ist am Freitag in Wien-Donaustadt in die Polizeiinspektion Lange Allee spaziert, um gefundene Teile einer Handgranate abzugeben. Ein sprengstoffkundiger Beamter wurde hinzugezogen, der Fund zwischenzeitlich in der verschlossenen Schleuse der Inspektion verwahrt. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine Übungsgranate handelte.