Kinder überlebten 55 Stunden allein im Outback

Überleben in Gluthitze gibt Rätsel auf

Die Kinder wurden stark dehydriert in ein Krankenhaus gebracht. Wie sie angesichts der enormen Hitze überleben konnten, war zunächst ebenso unklar wie die Ursache des Unfalls. Ein Angehöriger sagte: „Niemand weiß, was sie durchgemacht haben.“