Unzählige Flaschenstöpsel für den guten Zweck

Sie engagieren sich hingebungsvoll für ihre Projekte und helfen in der Not: die vielen Poldis im Land. Kennen auch Sie jemanden, der etwas Besonderes geleistet hat, und würden dieser Person gerne eine Auszeichnung verleihen? In Anlehnung an unseren Landespatron, den heiligen Leopold, holen wir Helden des Alltags vor den Vorhang. Diese Woche stellen wir Ihnen Birgit Hager aus Lunz am See vor.