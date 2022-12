Zwei Frauen verirrten sich mit Kind bei Wanderung

Drei Deutsche - zwei Frauen im Alter von 76 und 49 Jahren sowie ein zwölfjähriges Mädchen - haben sich am Mittwoch in Grän in Tirol (Bezirk Reutte) bei einer Wanderung verirrt und sind anschließend in Bergnot geraten. Beim Versuch abzusteigen, stürzten beide Frauen über eine Felskante ab. Die Zwölfjährige setzte schließlich den Notruf ab.