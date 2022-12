Bundesrat übernimmt Patenschaft für Iraner in Haft

Auf direktem Wege aus dem Gefängnis holen wird und kann eine solche Patenschaft die Betroffenen zwar freilich nicht. Internationale Aufmerksamkeit - so sind sich die Parlamentarier einig - erhöht aber zumindest die Chance auf diplomatische Hilfe. Konkret schreibt Krumböck daher nun einen Brief an den iranischen Botschafter in Österreich, in dem er Informationen über die derzeitige Situation des Inhaftierten fordert.