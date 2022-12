Betrunkener (22) stach zahlreiche Autoreifen auf

Der Alkohol - der Mann hatte rund zwei Promille intus - und vermutlich auch Drogen setzten am Mittwoch einem polizeibekannten Grazer ordentlich zu! Mit einem Klappmesser in der Hand wurde er von Passanten in der Herberstein- und Straßganger Straße dabei gesehen, wie er wahllos auf Autoreifen einstach. Mehrere Polizeistreifen fahndeten nach dem Mann. Kurz darauf konnte er bei einer Bushaltestelle aufgefunden werden, auch das Klappmesser stellten die Beamten bei ihm sicher. Von den Einsatzkräften der SIG (Schnelle Interventionsgruppe) wurde er schließlich zum Polizeianhaltezentrum überstellt.