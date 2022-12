Schneeschuh-Wanderer völlig erschöpft: Notruf!

In eine alpine Notlage gerieten am Dienstag zwei junge Deutsche in den Ötztaler Alpen in Tirol: Das Duo, das mit Schneeschuhen unterwegs war, dürfte sich selbst vollkommen über- und die Tour unterschätzt haben. Als die Männer aufgrund völliger Erschöpfung nicht mehr weiter kamen, setzten sie einen Notruf ab.