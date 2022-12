Verübten Neonazis Angriffe auf US-Stromkraftwerke?

Vorfall in Tacoma wird untersucht

Nach den Angriffen in Tacoma erklärte die lokale Polizei, es sei unklar, ob es sich um einen koordinierten Angriff handelte oder nicht. Sie habe jedoch Kenntnisse von ähnlichen Ereignissen in Washington und anderen US-Staaten. Der Vorfall müsse jedoch untersucht werden, es dürften keine voreiligen Schlüsse gezogen werden.