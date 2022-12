So feierten ukrainische Waisenkinder Weihnachten

Trotz allem, was sie bislang mitmachen mussten, konnten die Kleinen so ein unbeschwertes Weihnachtsfest feiern. „Jedes einzelne Kind hat ein Geschenk bekommen, das war uns sehr wichtig“, betont Vayer. Dafür haben nicht zuletzt jene mitfühlenden Steirer gesorgt, die über die „Steirerkrone“ Patenschaften für die Kleinen übernommen haben - und durch monatliche Unterstützung und eben liebevolle Präsente zu Weihnachten viel Freude in das Leben der Kinder, von denen ein Teil Behinderungen hat, brachten.