Unser Herz geht auf für 63 Waisen aus der Ukraine

Eine große Herzenssache

Die Kinder aus einem ukrainischen Waisenhaus wurden in einem ehemaligen Hotel nahe Burgau, knapp über der steirischen Grenze im Burgenland, untergebracht. Möglich gemacht hat das die Französin Pascale Vayer, die über den Verein „Kleine Herzen“ seit vielen Jahren Kindern hilft und über ein internationales Netzwerk verfügt. Die Wahl-Österreicherin ist sehr gerührt, wie diese große Gruppe (insgesamt 113 Leute) aufgenommen wurde! In einem ehemaligen Hotel, das SeneCura gehört. „Und die Anrainer haben alles wunderschön hergerichtet, haben ausgemalt, Kinderbetten gerichtet, für Spielsachen gesorgt. Als wir mitten in der Nacht angekommen sind, haben sie mit warmen Decken und Getränken auf uns gewartet. So eine Hilfsbereitschaft ist unglaublich.“ Auch politisch ist sie der Gemeinde Burgauberg-Neudauberg „zutiefst zu Dank verpflichtet, was die Menschen hier tun ist eine große Herzenssache“. Auch der Rotary Club Fürstenfeld trommelt alles zusammen, um Spenden für die Geflüchteten aufzutreiben. Großzügig verpflegt werden sie von SeneCura, doch es fehlt an Gewand, vor allem Windeln.