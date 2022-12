FPÖ übt Kritik an Artikel zu Cannabis im Amtsblatt

Jetzt gibt es neue Kritik an der „Rathaus-Redaktion“. Just zu einer Zeit, in der sich die Drogen- und Gewaltexzesse in der Stadt – wie berichtet – häufen, wurde in der Novemberausgabe ein Beitrag zur Legalisierung von Cannabis abgedruckt. Bei Martin Zöhrer, immerhin zuständiger Stadtrat für Sicherheit, rief der Bericht jedenfalls keine beruhigende Wirkung hervor.