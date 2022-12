Tankstellen-Räuber wurde in Müllinsel gefunden

Mann in Müllinsel gefunden

Im Zuge einer eingeleiteten Fahndung konnte ein 25-jähriger bosnischer Staatsbürger aus Linz unmittelbar neben der Tankstelle in einer Müllinsel versteckt aufgefunden und durch Kräfte der Bereitschaftseinheit festgenommen werden. Zudem konnten der Rucksack, der Schlagstock und die Faschingsmaske aufgefunden werden. Der Mann wurde festgenommen. Die Raubgruppe des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der 25-Jährige geständig. Er wird in die Justizanstalt Linz überstellt.