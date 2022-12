Gut rüberrutschen mit diesen Kultur-Highlights

Walzertrunken zündet Nachwuchsdirigent Matthias Achleitner mit seiner OÖ Philharmonie beim Silvesterkonzert im Palais Kaufmännischer Verein Linz ein musikalisches Feuerwerk, während am Landestheater gleich fünf Vorstellungen aus diversen Sparten in Feierlaune bringen, darunter auch die beiden Konzerte des Johann Strauss Ensembles, die um 17 und 20 Uhr erklingen. Und im Theater in der Innenstadt in Linz feiert man die Silvestergala „Dinner 4 Song“, die sich amüsant an den TV-Klassiker „Dinner For One“ annähern wird (17 und 21.30 Uhr).