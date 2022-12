2022: Top oder Flop?

Politisches System am Tiefpunkt

Nach Jahren der Corona-Polarisierung gestaltete sich das als Herkulesaufgabe. Ein Lockdown für Ungeimpfte am Anfang des Jahres, aber auch die Diskussion über eine allgemeine Impfpflicht, die erst doch, dann doch nicht kommen soll, stürzt das politische System in ein Vertrauensdebakel. Mittlerweile hat nur noch jeder Dritte Vertrauen in die Regierung, fast sechs von zehn Befragten haben ihren Glauben in die Politik verloren. Ein Tiefpunkt!