Reh ausgewichen: Alkolenker kracht gegen Böschung

Ein Wildunfall ereignete sich in der Nacht auf den Stefanitag in Seefeld in Tirol: Ein 25-jähriger Kroate wich einem Reh aus, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Böschung. Der Lenker, bei dem ein Alkotest laut Polizei positiv verlief, und sein Beifahrer kamen mit dem Schrecken davon.