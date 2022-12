Salzburger, die bei der Tournee für Furore sorgten

Anders als heute wurde damals in Garmisch gestartet – ganz traditionell am Neujahrstag. Mit Sepp „Bubi“ Bradl auf Rang zwei stand auch gleich ein Salzburger am Podest. Nur zehn Tage und drei weitere Podestplätze (darunter ein Sieg am Bergisel) später durfte sich die Legende als erster Gesamtsieger und damit „Geburtshelfer“ feiern lassen. Es sollte sage und schreibe 62 (!) Jahre dauern, ehe mit Stefan Kraft 2015 endlich wieder ein Salzburger in der Gesamtwertung vom obersten Stockerl lachte. Wobei es freilich in der Zwischenzeit den einen oder anderen Prestigeerfolg für Springer aus dem Bundesland zu feiern gab.