Conte: „Seltsame Situation“ in der Premier League

Die kurze Pause nach der Fußball-WM vor der Wiederaufnahme der Premier League am Montag gefällt Tottenham-Trainer Antonio Conte gar nicht. „Es ist eine seltsame Situation. Und ehrlich gesagt, so schnell wieder zu spielen, nur eine Woche nach der WM - ich bin nicht wirklich glücklich“, sagte Conte und kündigte für das Spurs-Auftaktmatch gegen Brentford und darüber hinaus Schonung von Spielern an.