Über 10 Grad! „Frühling“ wohl auch zu Silvester

Am Donnerstag lenkt die Höhenströmung aus West bis Südwest weiterhin milde Luftmassen nach Österreich. Nebelfelder entlang der Donau, in Alpentälern sowie Becken des Südens dürften sich rasch auflösen, sonst wechselt sich der Sonnenschein mit mehrheitlich dünnen Wolkenfeldern ab. Von Westen her nähert sich am Nachmittag eine Kaltfront an, gegen Abend kann es dann in Vorarlberg erste Regenschauer geben. Der Wind kommt meist schwach bis mäßig aus Süd bis West. Die Frühtemperaturen liegen bei minus vier bis plus fünf Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei vier bis zwölf Grad.