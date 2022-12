Haustür stand offen: Einbrecher in Keller gefasst

Böse Überraschung für einen Hausbesitzer in der Nacht auf den Christtag in Telfs in Tirol: Als der Eigentümer nach Hause gekommen war, stand die Eingangstür offen. Da er von einem Einbruch ausging, schlug er sofort Alarm. Und tatsächlich: Die Polizei konnte im Keller schließlich einen Eindringling (20) festnehmen.