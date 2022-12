Philipp Hosiner: Heilung als sein größtes Geschenk

. . . die Situation bei der Wiener Austria:

Ich verfolge das natürlich, hab nach wie vor Kontakt zu dem ein oder anderen. Die Austria liegt mir am Herzen. Das Aus von Trainer Manfred Schmid, den ich auch als Köln-Zeiten bestens kenne, kam für mich schon überraschend, aber so ist eben auch der Fußball. Sportlich war es zuletzt ja nicht ganz verkehrt, was gezeigt wurde. Ich denke, dass das Trainerteam alles aus dem Team herausgeholt hat. Somit bin ich gespannt, was kommt bzw. noch passiert in den nächsten Wochen, vor allem in Sachen neuer Trainer.