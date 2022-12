Schüsse in Paris ++ Energiesektor bedroht

In der französischen Hauptstadt sind am Vormittag durch Schüsse drei Menschen getötet und weitere Personen verletzt worden. Und: Österreichs Geheimdienst warnt aktuell aufgrund vorliegender „Informations-Verdichtung“ vor Anschlagsplänen auf den Energiesektor. Das sind unter anderem die Themen heute bei den Krone-News am Freitag, den 23. Dezember, mit Stefana Madjarov.