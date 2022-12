Was sich Oberösterreicher von Herzen wünschen

Weihnachten ist auch Fest der Hoffnung

Denn es ist ein Fest, das selbst von einer großen Hoffnung spricht: Ein Kind wird geboren unter ärmlichen Umständen in einem unscheinbaren Winkel dieser Welt. In diesem Kind Jesus hat uns Gott gezeigt, wie er ist. Ja, Gott war sich nicht zu schade und ist in Jesus selbst Mensch geworden. Dieser Jesus wurde keineswegs in eine heile Welt hineingeboren. Not, Armut, Hungersnöte, gewalttätige Konflikte – das war damals vor 2000 Jahren ebenso Realität. Jesus hat von Gott gesprochen. In seinem Reden über Gott und seinem Handeln an den Menschen wurde ersichtlich und greifbar, wie Gott für uns ist: ein Gott der Nähe, der Heilung, der Versöhnung, der Liebe. Gott gibt einem jeden Menschen einen unantastbaren Wert.