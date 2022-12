„Wie feiern Sie heuer Weihnachten, Herr Bischof?“

Wie ist das mit Fällen, wo Frauen ein Kind auf Druck von Dritten bekommen?

Die Formulierung finde ich eigenartig. Schwangerschaft ist doch grundsätzlich etwas Positives! Ich kenne so viele Paare, die sehnlichst auf ein Kind warten. In keinem Fall sollte ein Mangel an materieller Absicherung der Grund sein, dass man ein Kind nicht bekommen will. Das wäre ein Armutszeugnis für unsere Wohlstandsgesellschaft. Wichtig zu sagen ist mir auch, dass die Kirche in keinem Fall Frauen verurteilen möchte, die einen Abbruch hinter sich haben. Begleitung und Seelsorge stehen für uns an erster Stelle.